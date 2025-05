Fałszywe SMS-y od „kurierów”! Można stracić tysiące złotych

Od zaginionego samotnika do bohatera. Historia bociana Krutka wzrusza do łez!

Dostałeś SMS-a o konieczności przekierowania paczki? Uważaj, to oszuści!

22-letni mieszkaniec gminy Pozezdrze zgłosił się do komendy w Węgorzewie w poniedziałek, 26 maja, informując, że kilka dni wcześniej otrzymał wiadomość rzekomo od firmy kurierskiej. Nadawca informował o konieczności przekierowania paczki do innego paczkomatu – powodem miało być jego zapełnienie. W wiadomości znajdował się link prowadzący do strony przypominającej witrynę renomowanej firmy kurierskiej. Tam poszkodowany został poproszony o drobną opłatę w wysokości 5 zł za przekierowanie przesyłki. Nic nie podejrzewając, 22-latek podał dane swojej karty płatniczej. Po czasie, sprawdzając stan konta, zauważył trzy transakcje na łączną kwotę niemal 1000 zł. Oszuści w tym czasie zdążyli wyczyścić jego rachunek bankowy, wykorzystując zdobyte w ten sposób dane.

Wiadomość z prośbą o dopłatę? To powinno zapalić czerwoną lampkę

To nie pierwszy i zapewne nie ostatni przypadek tego rodzaju przestępstwa. Oszuści stale udoskonalają swoje metody, żerując na zaufaniu osób korzystających z usług kurierskich. W treści takich wiadomości często pojawia się wezwanie do dopłaty lub aktualizacji danych przesyłki, a zawarty w nich link przekierowuje użytkownika na stronę łudząco podobną do tej, jaką zna z autentycznych serwisów kurierskich czy bankowych. Tam dochodzi do przechwycenia danych logowania lub danych karty płatniczej.

Zweryfikuj samodzielnie, czy dana firma rzeczywiście oczekuje od nas jakiegokolwiek działania

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożność w przypadku otrzymywania wiadomości dotyczących przesyłek. Zanim klikniemy w podejrzany link – warto zatrzymać się na chwilę, przeczytać dokładnie wiadomość i samodzielnie zweryfikować, czy dana firma rzeczywiście oczekuje od nas jakiegokolwiek działania. Pięć złotych może wydawać się drobiazgiem. Ale ten drobiazg może kosztować nas znacznie więcej.

