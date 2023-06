Gang rozbity. "Narkotyki warte 300 milionów". Wielka akcja służb

Nad rozpracowaniem międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością narkotykową pracowali funkcjonariusze zespołu śledczego, w skład którego wchodzili funkcjonariusze Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, z Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego Policji.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej przemycali do Polski kokainę, marihuanę oraz haszysz, przede wszystkim z Ekwadoru i Hiszpanii, a następnie wprowadzali narkotyki do obrotu, głównie na terenie województw: podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że od 2018 roku członkowie gangu mogli przemycić do Polski, a następnie wprowadzić na rynek, 5 ton marihuany i haszyszu o czarnorynkowej wartości około 150 mln zł oraz blisko pół tony kokainy wartej około 150 mln zł.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali nie tylko w Polsce, ale także na terenie Hiszpanii, Niemiec, Litwy oraz Ekwadoru funkcjonariusze CBŚP i SG nawiązali ścisłą współpracę z funkcjonariuszami i pracownikami Policia Nacional, Guarda Civil, Europolu oraz Eurojustu.

Podczas operacji, w Hiszpanii funkcjonariusze Policia Nacional oraz Guarda Civil, przy wsparciu funkcjonariuszy W-MOSG i policjantów zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania wydanymi przez polski sąd na wniosek zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej. Do sprawy zabezpieczono także karabin maszynowy AK-47.

Niemal w tym samym czasie w Polsce funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, policjanci z Zarządu w Rzeszowie oraz Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie woj. podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego. Zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych niektórzy z podejrzanych mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów sportowych. Trzech z zatrzymanych było poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania wydanymi przez polski sąd, na wniosek zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej.

W trakcie realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli jeden z karabinów maszynowych AK-47, zagłuszarkę sygnałów GPS, sprzęt mogący służyć do kradzieży samochodów, dokumenty tożsamości innych osób, telefony komórkowe, komputery i inne nośniki danych informatycznych. Dotychczas na poczet przyszłych kar przejęto majątek należący do podejrzanych na łączną kwotę blisko 570 tys. złotych, w postaci pieniędzy, luksusowych zegarków, biżuterii, monet oraz samochodów.

Na terenie Niemiec, dzięki współpracy prowadzonej za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze niemieckiej Policji na lotnisku we Frankfurcie nad Menem zatrzymali tuż przed odlotem do Kolumbii mężczyznę poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wobec osób zatrzymanych na terenie Hiszpanii oraz Niemiec wdrożono już procedurę ekstradycyjną, natomiast osoby zatrzymane w Polsce zostały tymczasowo aresztowane przez sąd na okres trzech miesięcy. Zatrzymani podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyty i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, za co może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na to, że sprawa jest wielowątkowa i dotyczy funkcjonowania międzynarodowej grupy przestępczej, prowadzone śledztwo ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

