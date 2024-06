Gigant zwalnia pracowników. To już pewne. "Drżymy o przyszłość"

Zakład w Wielbarku traci pracowników

Do niedawna w zakładzie Ikea Industry w Wielbarku k. Szczytna pracowało 1500 osób. Teraz firma planuje zwolnić 40 pracowników, ponieważ w oddziale notowane są spadki zamówień. Pracownicy mają obawy, czy zwolnień nie będzie więcej. "Tygodnik Szczytno" podaje, że pracownicy zakładu w Wielbarku o zwolnieniach zostali poinformowani 5 czerwca. - Od pewnego czasu Ikea Industry Wielbark doświadcza spadków zamówień na niektóre rodziny produktów. Mimo wdrożenia działań zaradczych okazały się one niewystarczające. Niestety oznacza to konieczność rozstania się z 40 współpracownikami, co stanowi 2,7 proc. załogi w Wielbarku, liczącej 1500 współpracowników - poinformował Maciej Krzyczkowski z biura prasowego Ikea Industry, cytowany przez "Tygodnik Szczytno".

- Jestem przerażona tym, co się mówi na temat tych zwolnień wśród pracowników. (...) Jeśli potwierdzą się te plotki o zwolnieniu 40, a potem 200 osób, to naprawdę wiele osób zostanie bez środków do życia. Ikea do tej pory była solidnym pracodawcą, dlatego wiele osób wzięło kredyty i ma inne zobowiązania. Naprawdę drżymy o przyszłość - żali się jedna z pracownic w liście do lokalnego tygodnika.

Ikea Industry zapowiada, że wesprze współpracowników, np. w formie odprawy lub pomocy w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia. Obecnie Ikea Industry ma w Polsce 16 zakładów, w których zatrudnionych było do niedawna 9 tysięcy osób.

Źródło: "Tygodnik Szczytno" / gazeta.pl