7-latka zagryziona przez sforę psów! Wydostały się z kojca? Wielka tragedia pod Olsztynem

7-letnia dziewczynka została zagryziona przez psy znajdujące się w prywatnej hodowli w gminie Barczewo pod Olsztynem. Do śmiertelnego ataku doszło we wtorek, 25 czerwca, ok. godz. 14. Jak informuje policja, na posesji przebywało 6 dogów niemieckich i 5 buldogów francuskich, które wydostały się z kojca. Na miejscu tragedii oprócz mundurowych pracuje prokurator.