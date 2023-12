Hala Urania w Olsztynie w końcu otwarta. Tłumy przybyły na Galaktyczny Benefis!

Śnieg i silny wiatr to nie wszystko! Prognoza IMGW na weekend

Po dwóch latach hala Urania znów otwarta. „Spełniło się marzenie mieszkańców”

Hala Urania przez ponad dwa lata przechodziła gruntowną renowację. W piątek ponownie została otwarta. Z tej okazji odbył się Galaktyczny Benefis Hali Urania, który przyciągnął tłumy. Jeszcze przed otwarciem drzwi obiektu, przed budynkiem zebrało się mnóstwo olsztynian, którzy cierpliwie czekali, aby wejść do środka. Gdy nadszedł już ten wyczekiwany moment, wiele osób chwaliło nowy wygląd Uranii. Nowoczesna konstrukcja, duże boisko, a także parkingi podziemne oraz lodowisko w pobliżu budynku robią ogromne wrażenie na odbiorcy.

O godz. 19:00 rozpoczął się Galaktyczny Benefis. Jako pierwszy na scenę wszedł zespół Czerwony Tulipan, który wykonał jedną piosenkę „Jedyne, co mam”. Następnie przyszedł czas na oficjalne przemowy. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

- W historii miast, podobnie jak w życiu każdego z nas, są momenty ważne i rzutujące na naszą przyszłość. Takim ważnym momentem była podjęta pół wieku temu decyzja o budowie tej starej hali Urania. Był to obiekt o wyjątkowej architekturze i jednocześnie obiekt, w którym panowała też wyjątkowa atmosfera. Hali, która stała się symbolem Olsztyna, przyczyniła się do nadania mu nowego oblicza. Mury ten wyjątkowej hali były świadkiem bardzo wielu ważnych wydarzeń sportowych, artystycznych, kulturalnych, targowych. Tu przeżywaliśmy niezapomniane emocje, chwile. Jestem przekonany, że w tej nowej hali będzie jeszcze wspanialej. Jej historia jest pięknym dziejowym dokumentem pokazującym, jak zmieniał się nasz piękny Olsztyn – przypomniał włodarz stolicy Warmii i Mazur.

Następnie przemówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński, który przyznał, że nowe otwarcie obiektu było nie tylko jego marzeniem, ale również mieszkańców miasta i regionu.

- Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba przekonywać, rozmawiać, żeby fundusze europejskie zostały przekazane na modernizację naszej Uranii. I dzisiaj coś, co wiele lat temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Wiem, że będę tu spotykał aktorów, sportowców, ale przede wszystkim każdego dnia chciałbym spotykać tutaj was. Dzisiaj życzę wam dobrego wieczoru i do zobaczenia na trybunach – podsumował marszałek.

W wydarzeniu na publiczności zasiedli również m.in. senator Ewa Kaliszuk, posłowie Marcin Kulasek i Paweł Papke, starosta olsztyński Andrzej Abako czy radny Mirosław Gronowicz.

Galaktyczny Benefis Hali Urania. Na scenie wystąpiły gwiazdy

Po oficjalnych przemowach nadszedł czas na występy artystyczne. Wystąpili m.in. młodzi karatecy oraz gimnastyczki z olsztyńskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Widzowie migli podziwiać pokaz laserowy oraz mieli okazję wysłuchać historii obiektu, który powstał 45 lat temu. W części tanecznej, wyreżyserowanej przez olsztyniankę, popularną Iwonę Pavlović, pojawią się takie zespoły jak Carnivals Stars, Studio Rytm, pracownia Tańca Pryzmat, formacja Jantar z Elbląga i zawodowi tancerze z „Tańca z gwiazdami”.

Na scenie wystąpiły także gwiazdy polskiej muzyki. Zagrał olsztyński zespół Czerwony Tulipan, a następnie koncerty dali Ania Dąbrowska, Anita Lipnicka, Ralph Kaminski, Błażej Król i Wojtek Urbański. Niektórzy z artystów wykonali utwory z kosmicznym akcentem, nawiązując w ten sposób do tematu przewodniego benefisu. Nad częścią muzyczną czuwał wraz z zespołem dyrektor projektu, Wojciech Urbański - kompozytor, producent muzyczny i aranżer, laureat Fryderyka 2022 za płytę zespołu Rysy.

Co znalazło się w zmodernizowanej hali Urania?

W centralnej części hali znajduje się boisko do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona i futsal. Dodatkowo w obiekcie można organizować zawody bokserskie, zapaśnicze czy taekwondo. Na trybunach wokół boiska głównej bryły może zasiąść około czterech tysięcy widzów. Na widowni są miejsca stałe, mobilne, dla osób z niepełnosprawnościami oraz stojące. Znalazła się tam również strefa VIP oraz strefa dla dziennikarzy.

W zmodernizowanym budynku jest również hala rozgrzewkowa z trybunami na tysiąc osób, szereg mniejszych sal, np. do judo, gabinetów regeneracyjnych, podziemny parking czy kryte lodowisko. Obiekt jest niemal samowystarczalny i ekologiczny ze względu na fotowoltaikę i gruntowe wymienniki ciepła.

Zdjęcia z otwarcia zmodernizowanej hali Urania można zobaczyć w naszej galerii.

Hala Urania w Olsztynie w końcu otwarta. Tłumy przybyły na Galaktyczny Benefis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hala Urania w Olsztynie w końcu otwarta. Tłumy przybyły na Galaktyczny Benefis!