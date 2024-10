Rodzinny dramat pod Kętrzynem. Ojciec nie żyje, syn nie przyznaje się do winy

Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie skierowała 31 lipca 2024 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Sewerynowi R. oskarżonemu o zabójstwo swojego ojca. Do zdarzenia miało pod koniec lutego 2024 r. w jednej z miejscowości pod Kętrzynem.

Rodzinna awantura podczas urodzin. Syn stanął w obronie matki

Jak ustalił, Seweryn R. mieszkał z rodzicami. Pomiędzy jego rodzicami regularnie dochodziło do kłótni, które były spowodowane agresywnym zachowaniem ojca po wypiciu alkoholu. Zdarzało się, że Edmund R. stosował wobec matki przemoc fizyczną i wówczas Seweryn R. musiał interweniować w jej obronie. Krytycznego dnia w mieszkaniu zaplanowano uroczystość z okazji urodzin oskarżonego. Uczestniczyła w niej też rodzina oskarżonego oraz znajomi. Pomiędzy rodzicami oskarżonego znowu doszło do kłótni i z biegiem czasu sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Oskarżony początkowo próbował uciszyć ojca, ale ten nie reagował. Nadal był wulgarny i agresywny wobec matki. W pewnym momencie Seweryn R. miał zdenerwować się i rzucić na ojca, wielokrotnie uderzając go pięściami w głowę. Jeden z uczestników spotkania zdołał go odciągnąć od pokrzywdzonego. Po pewnym czasie, gdy oskarżony i jego znajomi wyszli z domu zapalić papierosa, z mieszkania ponownie słychać było krzyki małżonków. Oskarżony miał wówczas pobiec do domu, a następnie po raz kolejny wielokrotnie uderzyć ojca pięściami w głowę. Kiedy oskarżony został ponownie odciągnięty od ojca, pokrzywdzony leżał na podłodze i nie było już z nim kontaktu.

W ocenie prokuratora, Seweryn R. uderzając ojca wielokrotnie pięściami w głowę, działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia go życia. Pokrzywdzony w wyniku tych uderzeń doznał rozległych obrażeń głowy i zmarł.

- powiedział sędzia Adam Barczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Syn nie przyznaje się do zabicia ojca

Proces Seweryna R. rozpoczął się w piątek (18 października 2024 r.) przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. W związku z tym sąd odczytał wyjaśnienia Seweryna R. złożone w trakcie postępowania przygotowawczego. Oskarżony potwierdził wówczas, że jedynie pobił ojca, ale nie miał zamiaru go zabić i żałuje tego, co się stało.

Seweryn R. aktualnie przebywa w areszcie. Proces w tej sprawie będzie kontynuowany w dniach 22 i 29 października 2024 r.