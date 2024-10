W Olsztynie powstanie biogazownia komunalna. Koszt inwestycji to 67 milionów złotych

Olsztyn. Areszt dla syna po zabójstwie ojca

Wniosek z Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Mateusza S. podejrzanego o zabójstwo ojca wpłynął do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Do zbrodni doszło w nocy z 9 na 10 października w domu w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora Mateusz S. zadał ojcu kilkanaście ciosów nożem. Śledczy mówią o co najmniej 13 ciosach w głowę, korpus i w ręce. Mężczyzna zmarł. 21-latek sam powiadomił o zabójstwie policję.

Sąd w Olsztynie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Mateusza S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Sąd uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że Mateusz S. popełnił zarzucane mu przestępstwo. W ocenie sądu zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania uzasadnione jest przede wszystkim realną obawą, że przebywając na wolności, będzie wpływał na relacje innych osób, utrudniając tym dalszy tok postępowania.

– poinformował sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Ponadto sąd wskazał, że obawa utrudniania przez podejrzanego prowadzonego przeciwko niemu postępowania uzasadniona jest grożącą mu surową karą.