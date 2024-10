Tragedia na jeziorze Tałty

Wypadek na Mazurach. 8-letnia Nikola utonęła. Łagodniejszy wyrok dla sternika

Sebastian Chrostowski PAP - Polska Agencja Prasowa 12:59

Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok dla Piotra O., który nie mając umiejętności żeglarskich i uprawnień do prowadzenia motorówki źle ustawił łódź do fal, w efekcie czego łódka wywróciła się. W zdarzeniu, do którego doszło na mazurskim jeziorze Tałty, utonęła 8-letnia Nikola.