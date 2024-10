W mazurskich bunkrach Hitler knuł swoje niecne plany. Spędził tam ponad 800 dni!

Spis treści

Kryjówka Adolfa Hitlera na Mazurach

Adolf Hitler to postać historyczna, która niestety niemalże każdemu Polakowi jest bardzo dobrze znana. Urodzony 20 kwietnia 1889 roku chłopiec nie miał łatwego dzieciństwa, a to według wielu sprawiło, że w życiu dorosłym dopuścił się tylu zbrodni.

Polityk, ideolog narodowosocjalistyczny, działacz partyjny, malarz i dożywotni dyktator Niemiec zapisał się na kartach historii i do dziś dzieci w szkołach dowiadują się, do czego przyczynił się ówczesny wódz naszych zachodnich sąsiadów.

Adolf Hitler wraz z oddziałami swoich wojsk najechał między innymi na Polskę, którą zrównał z ziemią. Dyktator przez długi czas przebywał w naszym kraju, a w szczególności upodobał sobie Mazury. To właśnie w tym regionie w sercu lasu niedaleko wsi Gierłoż na jego polecenie zbudowano Wilczy Szaniec, czyli niemiecki "Wolfschanze".

Wilczy Szaniec, czyli forteca nie do zdobycia

Wilczy Szaniec zaczęto budować w 1940 roku, a za lokalizację wybrano las obok wsi Gierłoż nie bez powodu. Hitlerowi zależało, by w swojej mazurskiej kryjówce był bezpieczny, a leśny teren i jeziora sprawiały, że forteca była trudna do zdobycia.

Dodatkowo zadbano o to, by bunkier nie rzucał się w oczy i - co ciekawe - o jego istnieniu przed długi czas nie wiedziała nawet lokalna społeczność. Politykowi udało się osiągnąć cel i to właśnie w Wilczym Szańcu przez długi czas czuł się nietykalny. Nic więc dziwnego, że wraz ze swoim sztabem spędził tam łącznie ponad 800 dni!

Choć dla wielu może się to wydawać wręcz nierealne, to okazuje się, że Wilczy Szaniec liczył sobie około 200 budynków. Adolf Hitler miał tam nawet lotnisko, dworzec kolejowy czy elektrownię. Dziś możemy podziwiać zaledwie kilkanaście bunkrów, bowiem większość została zniszczona przez Niemców w 1945 roku.

Zwiedzanie hitlerowskich bunkrów

Betonowe miasteczko Adolfa Hitlera, a w zasadzie jego pozostałości są chętnie zwiedzane nie tylko przez miłośników historii. Bilety wstępu w okresie od 1 kwietnia do 31 października to 25 zł dla dorosłych i 20 zł dla dzieci, natomiast poza sezonem trzeba zapłacić odpowiednio 20 zł lub 15 zł.

Aktualnie kwatera podzielona jest na dwie części. Strefa I to miejsce najchętniej odwiedzane, gdzie dawniej mieszkał Hitler, Hermann Goering, Albert Speer, Heinrich Himmler oraz reszta sztabu. Tutaj najczęściej zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, lecz nie jest to koniecznością. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się Wilczy Szaniec na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.