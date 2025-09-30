Horror w lesie! Z maczetą i gazem pieprzowym rzucił się na policjantów!

Sebastian Chrostowski
Tomasz Nowociński
2025-09-30 12:33

Niebezpieczne zdarzenie w gminie Susz (woj. warmińsko-mazurskie). 23-letni mężczyzna zaatakował policjantów przy użyciu maczety i gazu pieprzowego. O szczegółach sprawy mówi w rozmowie z "Super Expressem" rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Horror w lesie. Mężczyzna z maczetą i gazem rzucił się na policjantów

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Iławie/ Materiały prasowe
23-latek zaatakował policjantów. Sam ich wezwał!

Do naszej redakcji dotarła informacja, że w powiecie iławskim doszło do napaści na policjantów. Mundurowi mieli zostać poszkodowani. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Iławie. Okazuje się, że to sam agresor wezwał policjantów na miejsce zdarzenia.

- W gminie Susz 23-latek zadzwonił na numer alarmowy z informacją, że jest w kryzysie emocjonalnym - mówi w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji.

Do zdarzenia doszło w piątek (26 września), w lesie, kilka minut po godz. 17. - Policjanci udali się na miejsce zgłoszenia, a tam mężczyzna - prawdopodobnie w stanie załamania nerwowego - dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy - dodała policjantka. Agresor użył maczety oraz gazu pieprzowego. Na miejsce przybyli kolejni policjanci, którzy zatrzymali 23-latka.  - Na szczęście nic poważnego się nie stało, mężczyzna został obezwładniony, obecnie przebywa w szpitalu - powiedziała Joanna Kwiatkowska.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mieszkańcowi gminy Susz m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe.

Sąd Rejonowy w Iławie zdecydował o zastosowaniu najbardziej dotkliwego środka zapobiegawczego, tj. tymczasowego aresztowania wobec 23-latka. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu. Kodeks karny za samą czynną napaść na funkcjonariusza publicznego przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i masz problemy emocjonalne lub chcesz pomóc innym pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym.
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

