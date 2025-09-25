Szokujące sceny na ulicy. Ubłocony 3-latek pił wodę z kałuży. Gdzie byli rodzice?!

W Iławie 3-letnie dziecko znaleziono bez opieki, brudne i pijące wodę z kałuży, co wywołało interwencję służb.

52-letni opiekun dzieci, mający 1,4 promila alkoholu, "opiekował się" trójką małoletnich, co ujawniła interwencja.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, a dorosłym przypomniano o prawnych konsekwencjach zaniedbania opieki nad dziećmi.

Jakie konsekwencje grożą za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo? Sprawdź w artykule.

W sobotę (20 września) kilka minut po godz. 18 iławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o dziecku w wieku około trzech lat, które chodziło bez opieki po ulicy, było ubłocone i piło wodę z kałuży. Zgłaszający nie wiedział, gdzie są rodzice malucha.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce zgłoszenia. Dołączyli do nich ratownicy medyczni. Na szczęście okazało się, że chłopiec nie potrzebuje pomocy medycznej. Po chwili przyszła także mama chłopca.

Kobieta oświadczyła, że jej partner wyszedł z ich trójką małoletnich dzieci na plac zabaw. Po pewnym czasie poinformował ją, że z miejsca zabawy oddalił się ich 2-letni synek. Kobieta natychmiast poszła szukać dziecko i tak trafiła na miejsce interwencji.

W trakcie czynności okazało się, że 52-latek opiekował się trójką dzieci w wieku 2 – 7 lat, mając 1,4 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, mieszkaniec Iławy spożywał alkohol, kiedy to „opiekował się” dziećmi, będąc z nimi na placu zabaw. Dodatkowo podczas interwencji używał słów wulgarnych. Policjanci sporządzili dokumentację, która została przesłana do sądu rodzinnego i nieletnich.

Policjanci przypominają, że każdy, kto ma prawny obowiązek sprawowania opieki nad małoletnim jest zobowiązany do sprawowania opieki w taki sposób, aby nie istniało zagrożenie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kodeks karny art. 160 mówi o tym, że:

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: KPP Iława

