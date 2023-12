Nowy Rok 2024. Kto świętuje najwcześniej

W Polsce Nowy Rok kojarzy się zazwyczaj toastem równo o północy, a do tego nie może zabraknąć fajerwerków i zimnych ogni. Na świecie istnieje wiele ciekawych zwyczajów, o których być może nie każdy z nas słyszał. Są one związane z innymi kulturami niż europejska, ale także z położeniem na mapie czy klimatem. Co kraj, to obyczaj i nie inaczej jest w przypadku noworocznego świętowania. Niektóre tradycje nawet w krajach europejskich są zadziwiające.

Co wiesz na temat noworocznych zwyczajów? Sprawdź to w quizie!

Jeśli wiesz, jakie tradycje noworoczne panują w Brazylii czy gdzie wypełnia się rytuał z walizką, to nasz quiz nie powinien sprawić ci problemów. Jednak część pytań jest trudna, a niektóre ciekawostki mogą cię zaskoczyć!

Jak obchodzi się Nowy Rok na świecie? Te ciekawostki mogą cię zaskoczyć! [QUIZ] Pytanie 1 z 10 W którym kraju mieszkańcy wybierają się na plaże i skaczą przez siedem fal, wypowiadając siedem życzeń? W Boliwii W Argentynie W Brazylii Dalej