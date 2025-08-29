Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami w Olsztynie, apelując o wsparcie w nadchodzących wyborach.

Kaczyński podkreślił, że PiS pracuje nad nowym programem opartym na zasadzie sprawiedliwego rozwoju i zapowiedział walkę o większość konstytucyjną.

Prezes PiS skrytykował obecny rząd za wprowadzanie ludzi w błąd i omówił kwestie społeczne, w tym ochronę młodzieży.

Dowiedz się, co jeszcze prezes PiS powiedział o sojusznikach, migracji i "szaleństwach" w edukacji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w czwartek w Olsztynie do członków partii i sympatyków, aby już teraz przekonywali ludzi do głosowania w najbliższych wyborach parlamentarnych na Prawo i Sprawiedliwość. Jak dodał, partia już pracuje nad nowym programem.

- Kiedy staniemy do wyborów, czy to będzie niedługo, czy za 2 lata, to my będziemy i w sensie programowym, i personalnym, przygotowani - zapewnił uczestników spotkania Kaczyński. Zapowiedział, że PiS już pracuje nad nowym programem.

- Chcemy wrócić do polityki sprawiedliwego rozwoju opartego na zasadzie, że wszyscy mają korzystać. To jest zgodne z nauką Kościoła i Chrystusa - dodał prezes PiS. Jak argumentował, nie jest dobre to, gdy między poszczególnymi warstwami społeczeństwa, jest duży rozdźwięk majątkowy. Według niego, takie sytuacje sprzyjają powstawaniu "lewackich elit".

Podczas spotkania w Olsztynie Kaczyński apelował do osób, które go słuchały, by już teraz agitowali wśród przyjaciół, znajomych i rodziny na rzecz PiS.

Musimy zabiegać też o głosy tych, co głosowali na nich. Pewnej części nie da się przekonać, bo nienawiść mocno jest zaszczepiona, ale są tacy, którzy już dziś się chwieją. Są różne objawy, że ci ludzie zaczynają wyciągać wnioski i trzeba to umacniać na różnych poziomach.

– mówił w Olsztynie lider PiS.

Jak dodał Kaczyński, bardzo by chciał, aby w najbliższych wyborach jego ugrupowanie zdobyło 2/3 głosów, by móc zmienić konstytucję. Przyznał, że PiS będzie jednak "potrzebowało sojuszników".

To muszą być sojusznicy, którzy już dzisiaj powiedzą, że w żadnym wypadku z PO, czy KO. W żadnym wypadku z tymi, którzy niszczą Polskę i służą cudzym interesom.

Prezes PiS zapewnił, że zależy mu na tym, by Polska była krajem bezpiecznym, wolnym i normalnym. W tym kontekście ocenił, że powinno się chronić polską młodzież i dzieci przed deprawacją.

Prezydent Donald Trump jest jak każdy widzi. Różne rzeczy mówi, jest niezwykle energiczny. Ja jestem od niego 3 lata młodszy, ale zazdroszczę mu nie fortuny, ale formy. Ale jedną rzecz powiedział fenomenalną: że są dwie płcie. Bo to jest kolejne szaleństwo, które pojawi się w Polsce. Na niektórych uczelniach nauczyciel akademicki jest karany za to, że do młodej dziewczyny, która uznała, że jest lemurem nie mówi „lemur” tylko „proszę pani”. Ma mówić, że jest lemurem.

- ironizował Kaczyński.

Prezes PiS krytykował szefową resortu edukacji Barbarę Nowacką twierdząc, że ta wprowadza do szkoły "nieuctwo i lenistwo".

Kaczyński zapewnił, że jego ugrupowanie nie jest rasistowskie i nie sprzeciwia się osiedlaniu się w Polsce "cudzoziemców, którzy coś wnoszą".

- Jak będzie miał inny kolor skóry, nie mamy nic przeciwko temu. Nie jesteśmy rasistami, niech przybywają ci, którzy coś wnoszą - mówił. Jak zaznaczył, zna przykłady osiedlania się w Polsce np. Brytyjczyków, którym podoba się i Polska, i Polacy. Kaczyński zapewnił, że zależy mu na zatrzymywaniu w kraju mądrych, przedsiębiorczych ludzi.

Prezes PiS w Olsztynie wiele razy mówił, że obecny rząd opiera się na kłamstwie wmawianym obywatelom i wprowadzaniu ludzi w błąd. Wskazał, że tak jest z rozwojem gospodarczym, który - jeśli brać pod uwagę poziom deficytu finansów publicznych - powinien być dużo wyższy. - Łatwo uzyskać taki dobry wynik, jak zaprezentował Donald Tusk, jak się to robi przy pomocy zadłużenia - zaznaczył.

Wskazując, jak rząd wprowadza ludzi w błąd Kaczyński wskazał budowę kolei, która ma jeździć z prędkością 350 km/h. Według niego, tu nie chodzi o szybką kolej ale o to, by zamówienie dostały zagraniczne firmy, bo w Polsce takich wagonów nikt nie produkuje. - Oni się chwalą czymś, czego powinni się wstydzić - mówił Kaczyński.

