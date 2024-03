Rodzice mieli katować bezbronne dziecko. Początek procesu

Sąd na wniosek prokuratora zadecydował, że sprawa będzie toczyła się w całości z wyłączeniem jawności. W ocenie sądu, jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny pokrzywdzonego dziecka. Przed początkiem procesu rodzice nie przyznawali się do zarzucanych im czynów. Młoda kobieta tłumaczyła śledczym, że nie wie, skąd tak poważne obrażenia u jej syna. Nasz reporter będący w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zwrócił uwagę, że Michalina P. wchodząc do sądu (kobieta od kilkunastu miesięcy przebywa w areszcie) nie wyglądała na skruszoną i przybitą swoim zachowaniem. Dramat dziecka miał trwać od początku maja do końca czerwca 2022 r. Jak ustalił prokurator, miała to zrobić Michalina P., matka dziecka. Wielokrotnie stosowana przez oskarżoną przemoc wobec małoletniego syna polegała m.in. na szarpaniu dziecka za ręce i nogi, biciu go po ciele, w tym po głowie oraz przyduszanie i rzucanie dzieckiem. Malec doznał licznych obrażeń ciała, w tym złamań kończyn dolnych i górnych oraz rozległych obrażeń głowy. Zdaniem prokuratora Michalina P. usiłowała pozbawić swojego małoletniego syna życia.

27 czerwca 2022 r. dziecko z rozległymi obrażeniami zostało przywiezione w stanie ciężkim na odział intensywnej terapii olsztyńskiego szpitala. Powstałe u chłopczyka obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu. Według nieoficjalnych informacji przekazywanych wcześniej przez osoby znające Michalinę P. wynikało, że powodem katowania przez nią dziecka mógł być fakt, że urodziła syna, choć bardzo chciała mieć córkę. W mediach społecznościowych Michalina P. pokazywała niemowlę ubrane w dziewczęce ubranka i z podpisem "Marysia". Sąsiedzi mówili mediom, że dziewczyna miała obsesję na punkcie swojego wyglądu, że zachowywała się jak celebrytka.

Z kolei Michał J., ojciec chłopca, został oskarżony o zaniechanie opieki nad swoim kilkumiesięcznym synem. Jak wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, stało się tak "poprzez brak realnego zaangażowania w jego rozwój oraz stan zdrowia i pozostawienie go pod wyłączną opieką skłonnej do agresywnych zachowań Michaliny P." - W ocenie prokuratora, Michał J. takim zachowaniem naraził swojego małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówił jeszcze przed rozprawą sędzia Adam Barczak i dodał, że "dwoje dzieci oskarżonych w trybie zabezpieczenia zostało umieszczonych w pieczy zastępczej". Poniżej zdjęcia z rozpoczęcia procesu rodziców ze Szczytna.