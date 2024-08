Kierowcy tkwią w korkach, robotnicy się śmieją. Obraźliwe gesty zamiast pracy

Rozmowy, opalanie i obraźliwe gesty. Tak wygląda remont drogi pod Olsztynem

Na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej w Światkach koło Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) panuje iście wakacyjna atmosfera. Nikt tam za bardzo nie skupia się na pracy i nie bierze swoich obowiązków do serca. Drogowcy zamiast szybko wykonać swoją pracę i oddać kierowcom do użytku drogę, skupili się najwyraźniej na zdobyciu idealnej opalenizny. Kiedy kierowcy powoli tracą cierpliwość w długich kolejkach, robotnicy zamiast pracy, wybierają pełne beztroski konwersacje. Bo kto by się przejmował takimi błahostkami jak terminy albo złość kierowców? Co więcej, robotnicy wykonują również obraźliwe gesty, które z nieskrywaną pasją dedykują sfrustrowanym kierowcom. Oto nasza Polska rzeczywistość — potrafi dostarczyć znacznie więcej emocji niż niejeden film komediowy. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia "zapracowanych" robotników.