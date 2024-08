"Nie mam słów na to, co się stało!"

Okradli strażaków, policja szuka sprawców. Turyści na Mazurach zostali bez pomocy

Co trzeba mieć w głowie, aby okraść strażaków, którzy ratują ludzkie życie, narażając przy tym własne? Kilka dni temu remiza strażacka w Ukcie (woj. warmińsko-mazurskie) została obrabowana przez złodziei. Strażacy liczą straty i nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Lokalne władze zapewniają wsparcie dla strażaków.