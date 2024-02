Kobieta runęła nagle na chodnik. Wszystko na oczach policjantów. Jest nagranie

Policjanci ruszyli na pomoc potrzebującej kobiecie. Wszystko się nagrało

Do zdarzenia doszło w środę (28 lutego) około południa na ul. Klementowskiego w Piszu. Przejeżdżający tamtędy patrol piskiej drogówki zauważył, że idąca chodnikiem kobieta nagle przewróciła się i nie mogła się podnieść. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli do poszkodowanej. - Kobieta mocno krwawiła z ust i nosa, więc udzieli jej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. 77-letnia kobieta trafiła do szpitala. Wszystko skończyło się na szczęście dobrze, bo jeszcze tego samego kobieta dnia wróciła do domu - mówi nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Policjanci interweniujący w tej sprawie kierują również podziękowania pod adresem przechodniów, którzy zainteresowali się sytuacją kobiety i podeszły do policjantów, oferując swoją pomoc.

Kobieta runęła nagle na chodnik. Wszystko na oczach policjantów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.