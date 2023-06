i Autor: Urząd Miasta Olsztyna Autobus miejski w Olsztynie. Zdj. ilustracyjne.

Pasażerowie wściekli

Komunikacyjny paraliż w Olsztynie. Udręka pasażerów

Niedziałające systemy sterowania ruchem, nieczynne biletomaty i ograniczony dostęp do systemu informacji pasażerskiej – to tylko niektóre efekty ataku hakerskiego na sieci informatyczne olsztyńskiego Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 czerwca).