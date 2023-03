Pierwszy bocian przyleciał do Krutyni. Przyrodnicy dali mu nietypowy prezent

Remont mostu kolejowego przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie. Czy wpłynie to na ruch pociągów?

Firma z Katowic nie będzie operatorem hali Urania w Olsztynie

Jak poinformowali olsztyńscy urzędnicy, w unieważnionym postępowaniu brała udział jedna spółka, która zarządza także katowickim Spodkiem - PTWP Event Center. Rozmowy nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu, stąd decyzja o ich zakończeniu i dążenie do realizacji innego modelu. - Pomimo zbliżenia stanowisk w wielu sprawach, finansowe oczekiwania prywatnego partnera znacznie przewyższały koszta możliwe do poniesienia przez nas w tym zakresie - tłumaczył Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Do partnera prywatnego miała należeć m.in. organizacja wydarzeń sportowych czy artystycznych w hali Urania, a także szeroko rozumiana administracja obiektem. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii technicznych związanych z przebudową hali, a także spraw finansowych i związanych z nimi ryzyk.

Jak przekazał olsztyński magistrat, przebudowa hali Urania jest zaawansowana w ok. 60 proc. Po zakończeniu prac na trybunach głównej części hali Urania będzie mogło zasiąść ok. 4 tys. osób, czyli niemal dwa razy więcej niż dotychczas. Poza tym do dyspozycji będzie mniejsza hala, kryte lodowisko, a także specjalistyczne gabinety. Pod halą będzie działać podziemny parking.

Sonda Czy czekasz na koniec remontu hali Urania w Olsztynie? Tak Nie