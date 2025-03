Budynki olsztyńskich koszar idą pod młotek! Sprzedaż za grosze! Radni zdecydowali

Olsztyn sprzedaje Koszary Dragonów placówce podległej ministerstwu. Cena zaskakuje

Instytut Północny (IP) im. Wojciecha Kętrzyńskiego jest placówką kultury podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez wiele lat działał jako Ośrodek Badań Naukowych, który zajmował się badaniem, analizą i popularyzowaniem regionalnej historii. Placówka wydała szereg publikacji naukowych, zorganizowała wiele odczytów, konferencji, czy wystaw. Instytut zwrócił się do Rady Miasta Olsztyna o sprzedaż z 90 proc. bonifikatą dwóch budynków przy ul. Dąbrowskiego w Olsztynie, które wchodzą w skład dawnego pruskiego kompleksu koszarowego, znanego jako Koszary Dragonów. Jeden budynek to dawna piekarnia, drugi to budynek gospodarczy.

Miasto chce zrewitalizować cały obszar dawnych pruskich koszar i przenieść tam m.in. biblioteki dla dzieci i dorosłych. W środę (26 marca) na sesji olsztyńscy radni wyrazili zgodę na sprzedaż budynków IP. Za oba obiekty Instytut zapłaci nieco ponad 240 tys. zł.

Decyzję o sprzedaży IP zabytkowych budynków w pruskich koszarach poprzedziła burzliwa dyskusja. Radni chcieli wiedzieć, czy IP, w którym pracuje 23 osób, podoła remontom niszczejących od lat obiektów, czy ma na to środki i co zamierza w tych budynkach zorganizować.

Szef IP Jerzy Kiełbik przyznawał, że liczy na wsparcie finansowe od resortu kultury. Poinformował, że założył na remont i uruchomienie obiektów w budynkach pokoszarowych 8 lat, ale - jak zastrzegał - ma nadzieję, że będzie to możliwe wcześniej. Zapowiedział też zorganizowanie w nowych obiektach stałej wystawy, która będzie dotyczyła lokalnej historii.

Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom, i działaniom miasta ten obszar zyska nowy wymiar. Tak się stało w innych miastach.

- argumentował Jerzy Kiełbik.

Szef IP przyznawał, że podjęcie się rewitalizacji i dostosowania do celów prezentowania wystaw dwóch budynków będzie wymagało zatrudnienia nowych osób i zwiększenia budżetu na bieżącą działalność Instytutu.

Dlaczego Olsztyn sprzedaje budynki w Koszarach Dragonów?

W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta Olsztyna o sprzedaży dwóch pokoszarowych budynków IP czytamy, że "Olsztyn zyska nowoczesną placówkę, której podstawowym celem działalności będzie opowieść o jego przeszłości. Dodatkowo placówka taka będzie miała zadania integrujące mieszkańców, poprzez angażowanie ich w swoją działalność". Miasto ocenia, że drugim, długofalowym efektem funkcjonowania nowej przestrzeni kulturalnej na mapie Olsztyna, będzie "pobudzenie rozwoju rewitalizowanych Koszar Dragonów".

- Miasto Olsztyn zyska nie tylko nową przestrzeń kulturalną, pełniącą w znacznym stopniu funkcję muzeum miejskiego, ale również poczyni krok w kierunku rozwoju i integracji swoich mieszkańców, szczególnie w obszarze Zatorza - napisano w komunikacie magistratu.