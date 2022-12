Kto rozdaje prezenty w Europie? Niektórzy wyglądają jak z horroru! [GALERIA]

Nie tylko św. Mikołaj. Kto rozdaje prezenty dzieciom w Europie?

Kto rozdaje prezenty na Boże Narodzenie? Niektórzy mówią wprost, że to rodzice odpowiadają za kupno świątecznych podarków. Inni wierzą, że to robota świętego Mikołaja. To... nie do końca prawda. Św. Mikołaj to oczywiście najpopularniejsza postać, która dostarcza prezenty świąteczne, jednak w całej Europie "Mikołajów" jest kilku. Niektórzy nie są tak sympatyczni jak jowialny staruszek z Laponii. Niektórzy "darczyńcy" mają też wątpliwe upominki dla niegrzecznych dzieci. Europę wschodnią od zachodniej dzieli spór, kto rozdaje dzieciom prezenty. Na Zachodzie króluje święty Mikołaj, a na Wschodzie - Dziadek Mróz. Na Starym Kontynencie nie mają jednak oni monopolu na rozdawanie świątecznych upominków. Są także wiedźmy, królowie, a nawet... diabeł! Niektórzy "doręczyciele" wyglądają jak postaci z horroru! Sprawdź, kto w Europie rozdaje prezenty!

To oni rozdają prezenty dzieciom w Europie. Zobacz galerię

Sonda Macie już gotowe prezenty na święta? Już dawno Mam prawie wszystko Ani jednego Nie kupuję prezentów