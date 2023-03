Letni rozkład lotów w Szymanach. Pięć kierunków w ofercie

Letni rozkład lotów w Szymanach. Jakie kierunki w ofercie?

Jak czytamy na stronie internetowej portu w Szymanach, "wraz z nadchodzącą wiosną na Lotnisku Olsztyn-Mazury rozkład lotów zmieni się z zimowego na letni". Od niedzieli (26 marca) do końca października 2023 r. pasażerowie będą mogli korzystać ze stałych, całorocznych kierunków w innych dniach oraz godzinach, a także z powracających sezonowych lotów krajowych.

Tegoroczna letnia siatka połączeń w Szymanach obejmuje pięć kierunków realizowanych przez trzy linie lotnicze. Polskie Linie Lotnicze LOT zaplanowały loty z i do Krakowa w poniedziałki i piątki. Ceny biletów zaczyna się już od 89 zł/os, w co wliczone są dwie sztuki bagażu podręcznego. 60-minutowe loty na tej trasie realizowane są samolotami Embraer 175, na pokładzie których może podróżować 82 pasażerów. Z kolei Ryanair w sezonie letnim oferuje trzy połączenia z Szyman: Londyn Stansted, Kraków i Wrocław. Loty z/na angielskie lotnisko realizowane będą w dwa razy tygodniowo – w poniedziałki i piątki, z i do Krakowa trzy razy tygodniowo – we wtorki, czwartki i niedziele, a z/do Wrocławia w piątki i niedziele. Bilet w jedną stronę na wszystkich trasach Ryanair można kupić już za 49 zł/os. Wizz Air będzie realizował swoje całoroczne połączenia – z/do Dortmundu i Londynu Luton we wtorki i soboty. Koszt biletu na tych trasach zaczyna się od 69 zł/os. – Wiosenno-letnia siatka połączeń Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury daje możliwość zaplanowania weekendowego wyjazdu lub dłuższego urlopu w Polsce i za granicą. Jestem przekonany, że skorzystają z niej zarówno mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Podlasia, jak również turyści szukający alternatywy do wielogodzinnej podróży autem czy pociągiem z południa na północny-wschód Polski. – mówi Wiktor Wójcik, prezes lotniska w Szymanach.

Źródło: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

