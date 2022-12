Leżał boso i w piżamie przy szpitalu wojskowym w Ełku. Tajemnicza śmierć pacjenta

W czwartek rano (godz. 5) policjanci z Ełku otrzymali informację o martwym mężczyźnie, którego znaleziono w pobliżu szpitala wojskowego. Jak podało RMF FM, zwłoki znajdowały się około 300 metrów od szpitala. Mężczyzna był bosy i w piżamie. Pacjent - wszystko na to wskazuje - uciekł przez okno. Sala, w której przebywał znajdowała się na parterze. Znaleziony mężczyzna to 73-letni mieszkaniec Ełku. W ostatnim czasie przeszedł on w szpitalu operację - wg. RMF FM - jamy brzusznej. Rzecznik prasowy szpitala wojskowego w Ełku Andrzej Fudala powiedział PAP, że w związku z tym, że policja i prokuratura będą wyjaśniały wszelkie okoliczności, szpital nie będzie udzielał żadnych informacji. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

