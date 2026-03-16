Harry Styles namiętnie całuje mężczyznę na wizji. Gwiazdor zaskoczył publiczność

Harry Styles całuje Bena Marshalla w amerykańskim show

Zgromadzona publiczność wpadła w prawdziwą euforię, kiedy Harry Styles wymienił gejowski pocałunek z Benem Marshallem, czyli jedną z głównych twarzy popularnego formatu "Saturday Night Live". Do tego niezwykle szeroko komentowanego zdarzenia doszło na samym początku programu, w trakcie otwierającego monologu. Ten niespodziewany gest stanowił jawną aluzję do krytycznych głosów fanów, którzy wcześniej oskarżali piosenkarza o uprawianie tak zwanego queerbaitingu. Poszło między innymi o jego zamiłowanie do zacierającej granice płciowe garderoby, odegranie roli homoseksualisty w dramacie "Mój policjant", a także o konsekwentne unikanie jasnych deklaracji na temat własnej orientacji. Sam termin oznacza cyniczną strategię wizerunkową, w której twórcy celowo sugerują istnienie nieheteronormatywnych relacji, aby przyciągnąć do siebie środowiska LGBTQ+, starając się jednocześnie nie zrazić do siebie bardziej homofobicznych odbiorców.

Promocja nowej płyty czy odpowiedź na krytykę w sieci?

Zwieńczając swoje telewizyjne przemówienie, artysta nagle chwycił Marshalla i złożył na jego ustach pocałunek. Chwilę później były członek boysbandu One Direction skierował wzrok prosto w obiektyw kamery, puścił oko do zgromadzonych widzów i skwitował całą sytuację bardzo dosłownym komentarzem.

"To dopiero jest queerbaiting"

Ta zaskakująca sytuacja stanowiła ostateczny finał niezwykle zalotnej części występu, która bezpośrednio nawiązywała do najnowszego, solowego krążka brytyjskiego wokalisty, zatytułowanego "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Gwiazdor sceny muzycznej otwarcie przyznał, że absolutnie uwielbia ten tytuł, ponieważ nie ma przecież niczego lepszego, niż możliwość nieustannego całowania się. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiła się fala krytycznych opinii, sugerujących, że piosenkarz po raz kolejny wykorzystuje jednopłciowe zbliżenia wyłącznie do napędzania wyników sprzedaży albumu, co wprost wpisuje się w podręcznikową definicję zarzucanego mu queerbaitingu.

Pełna lista utworów z albumu "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

Zaintrygowani fani brytyjskiego wokalisty mogą zapoznać się z zestawieniem dwunastu premierowych kompozycji, które ostatecznie trafiły na to głośne wydawnictwo:

"Aperture" "American Girls" "Ready, Steady, Go!" "Are You Listening Yet?" "Taste Back" "The Waiting Game" "Season 2 Weight Loss" "Coming Up Roses" "Pop" "Dance No More" "Paint by Numbers" "Carla's Song"