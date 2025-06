Jechała Fordem z czworgiem dzieci. Nagle doszło do zderzenia z motocyklem! Dwie osoby nie żyją

Pani Irena ze Stawigudy głosowała w wyborach. Ma 104 lata

Pani Irena Tyman, mieszkanka sołectwa Stawiguda pod Olsztynem, ma 104 lata. Seniorka, tak jak ponad 20 milionów Polaków, w niedzielę (1 czerwca) ruszyła do lokalu wyborczego i oddała głos w drugiej turze wyborów prezydenckich.

- Mamy niesamowitych mieszkańców – czytamy we wpisie sołectwa Stawiguda w mediach społecznościowych. - Pani Irena Tyman, nasza mieszkanka, dała dziś wszystkim piękny przykład obywatelskiej postawy — mając 104 lata, osobiście przyszła oddać swój głos! To niezwykłe świadectwo zaangażowania, odpowiedzialności i miłości do swojej Ojczyzny. Pani Ireno — jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności! Niech ta postawa będzie inspiracją dla nas wszystkich! - napisało sołectwo Stawiguda.

Wybory prezydenckie. Karol Nawrocki zwycięzcą

Według oficjalnych informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS uzyskał w II turze 50,89 proc. wszystkich głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

Jak wynika z danych na stronie PKW, Karol Nawrocki w II turze wyborów zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, czyli 50,89 proc. Rafała Trzaskowskiego poparło natomiast 10 mln 237 tys. 286 wyborców, czyli 49,11 proc. Z podanych przez PKW danych wynika, że Karol Nawrocki zdobył o 369 tys. 591 głosów więcej. Frekwencja w II turze wyborów wyniosła 71,63 proc.

Jak głosowano w woj. warmińsko-mazurskim? Górą Rafał Trzaskowski

W sołectwie Stawiguda, gdzie głosowała pani Irena, w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski. Kandydat KO wygrał również w gminie Stawiguda (67,02 proc. głosów) powiecie olsztyńskim (55,68 proc. głosów) oraz w całym woj. warmińsko-mazurskim (51,71 proc. głosów).

Sonda Wybory prezydenckie 2025 wygrywa Karol Nawrocki. Czy jesteś zadowolony-/a z tego wyniku? Tak Nie Może być Bez znaczenia Nie mam zdania