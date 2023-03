Miodówko. Kolizja na S51. Jedna osoba w szpitalu

Kolizja na S51. W Miodówku zablokowany jest jeden pas ruchu

W poniedziałek (6 marca) na drodze s51 w miejscowości Miodówki doszło do kolizji. Do zdarzenia doszło koło godz. 6:40. Auto dostawcze najechało na tył auta ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu na trasie Olsztyn - Olsztynek. - Zdarzenie drogowe na S 51 na wys. m. Miodówko w kierunku Olsztynka, gdzie 46-letni kierujący dostawczym mercedesa najechał na tył pojazdu ciężarowego, którym podróżował 28-latek. Jedna osoba trafiła do szpitala. Utrudnienia potrwają około dwóch godzin - informuje Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

Zdjęcia z kolizji na S51 znajdziecie w poniższej galerii

