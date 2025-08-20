Młodzi mężczyźni bestialsko znęcali się nad 57-latkiem. To, co mu zrobili, mrozi krew w żyłach!

Mężczyzna trafił do szpitala w Olsztynie z poważnymi obrażeniami, co wskazywało na możliwość przestępstwa.

Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn z Barczewa, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Trzecia osoba, 42-latek, odpowie za nieudzielenie pomocy i zacieranie śladów.

Co doprowadziło do tak brutalnego ataku i jakie będą dalsze losy sprawców?

W niedzielę (17 sierpnia) około godz. 14 olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że do jednego ze szpitali w Olsztynie trafił mężczyzna. Jego stan wskazywał, że mógł paść ofiarą przestępstwa, a doznane poważne obrażenia zagrażają jego życiu i zdrowiu. 57-latek liczne złamania i stłuczenia na całym ciele oraz poparzenia.

57-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie po tym, jak został zauważony przez postronną osobę na terenie ogródków działkowych. Świadek wezwał pogotowie ratunkowe.

Policjanci zajęli się sprawą i ustalili, że związek z tym przestępstwem mogą mieć dwaj młodzi mieszkańcy Barczewa.

Kilka godzin po uzyskaniu informacji ze szpitala, jako pierwszy w miejscu zamieszkania zatrzymany został 20-latek. Jego rok starszy kolega oraz 42-latek, który miał być świadkiem tego zdarzenia, sami się zgłosili do komisariatu, po tym jak usłyszeli o zatrzymaniu 20-latka.

- informuje kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Wszyscy trzej trafili do policyjnego aresztu, a policjanci prowadzili dalsze działania pod nadzorem prokuratora, ustalając świadków i zabezpieczając materiał dowodowy. We wtorek (19 sierpnia) zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przeprowadzone zostały czynności procesowe z ich udziałem.

20 i 21-latek usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zatrzymany 42-latek usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zacierania śladów przestępstwa, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

– poinformowała rzeczniczka olsztyńskiej policji.

Do sądu trafił wniosek prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich zatrzymanych.

Źródło: KMP w Olsztynie

