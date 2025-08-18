Skoczył z pomostu do jeziora i zniknął. Zaskakujący finał poszukiwań

Akcja poszukiwawcza mężczyzny, który wskoczył do jeziora, zakończyła się zaskakującym odkryciem.

Świadkowie widzieli skok, ale poszukiwania w wodzie i na lądzie nie przyniosły rezultatu.

Okazało się, że mężczyzna opuścił plażę niezauważony i rozpoznał się na nagraniach z monitoringu.

W niedzielę (17 sierpnia) po południu na plaży we wsi Kajkowo nad jeziorem Sajmino mężczyzna miał wpaść do wody. Świadkowie widzieli zdarzenie i zaalarmowali ratowników oraz policjantów. Ratownicy od razu zaczęli poszukiwania, potem dołączyli policjanci z sonarem. W wodzie nikogo jednak nie znaleziono. O zmroku przerwano akcję poszukiwawczą.

W poniedziałek (18 sierpnia) akcję poszukiwawczą wznowiono. Z Olsztyna sprowadzono bardziej precyzyjny sonar, którym policjanci badali jezioro. W miejscu, w którym wskoczył do wody poszukiwany mężczyzna głębokość dochodzi do 4 metrów.

Do tej pory też nikt nie zgłosił zaginięcia, więc nie wiemy kogo szukamy. Na brzegu nie znaleziono żadnych pozostawionych rzeczy, nie zostało żadne auto, nic co by wskazywało na utonięcie kogokolwiek z plażujących w tym miejscu.

- mówiła w poniedziałek (18 sierpnia) rano w rozmowie z PAP mł. Asp. Paulina Śliwińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Funkcjonariuszka przyznała, że te poszlaki pozwalają policjantom sądzić, że być może osoba, która wskoczyła z pomostu, przepłynęła pod wodą znaczną odległość i wyszła na brzeg. Okazało się, że intuicja nie zawiodła policjantów. - Mężczyzna wskoczył do wody, następnie niezauważenie wypłynął w innym miejscu i opuścił plażę. Rozpoznał się na nagraniach z monitoringu - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

- Intensywna praca policjantów, nasz apel o zgłaszanie się osób – mężczyzn, którzy przebywali nad jeziorem Sajmino w Kajkowie w dniu 17 sierpnia br., a także ogromna siła mediów oraz Państwa udostępnienia naszych komunikatów na portalu społecznościowym przyczyniły się do ustalenia tożsamości poszukiwanego mężczyzny - podsumowali działania policjanci.

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem