Tajemnicze zaginięcie mężczyzny nad jeziorem Sajmino. Policja prosi o pomoc

Adrian Teliszewski
PAP
2025-08-17 21:55

Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny, który w tajemniczych okolicznościach wpadł do jeziora Sajmino. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że mężczyzna nagle zniknął pod powierzchnią jeziora, co wywołało natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji, prowadzonej do późnych godzin wieczornych, nie udało się odnaleźć zaginionego.

Jezioro Sajmino

i

Autor: wm.policja.gov.pl/ Materiały prasowe
  • W niedzielę, 17 sierpnia po godzinie 17:00 na plaży w Kajkowie pod Ostródą prowadzono poszukiwania mężczyzny, który wpadł do wody z pomostu.
  • Akcja poszukiwawcza została przerwana ze względu na zmrok i ma być wznowiona w poniedziałek rano.
  • Policja z Ostródy apeluje o kontakt do osób, które korzystały z plaży i skakały z pomostu, szczególnie do osoby, która mogła wypłynąć w innym miejscu.

Akcja poszukiwawcza na jeziorze Sajmino. Co się stało w Kajkowie?

W niedzielę, 17 sierpnia po godzinie 17:00 na plaży w Kajkowie pod Ostródą, służby ratunkowe rozpoczęły poszukiwania mężczyzny, który według relacji świadków miał niespodziewanie wpaść z pomostu do wody. Mimo natychmiastowej reakcji i intensywnych działań, mężczyzny nie udało się odnaleźć. Z uwagi na zapadający zmrok, akcja poszukiwawcza została przerwana, ale ma być wznowiona w poniedziałek rano.

Policja z Ostródy, po zakończeniu działań poszukiwawczych, opublikowała komunikat w mediach społecznościowych, w którym informuje, że pod uwagę brane są różne hipotezy, w tym ta, że mężczyzna mógł wypłynąć w innym miejscu.

Apel policji w sprawie zaginięcia mężczyzny nad jeziorem Sajmino

W związku z zaistniałą sytuacją, policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które w niedzielę po południu korzystały z plaży w Kajkowie i skakały ze środkowego pomostu do wody. Szczególnie ważne są informacje od osoby, która po zanurkowaniu mogła wypłynąć w innym miejscu i wyjść na brzeg, potencjalnie będąc świadkiem akcji ratunkowej lub poszukiwawczej. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa dla ustalenia losów zaginionego mężczyzny.

Policja prosi o kontakt pod numerem telefonu Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie lub numer alarmowy 112.

Kobieta utonęła w Bałtyku
