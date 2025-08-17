Tajemnicze zaginięcie mężczyzny nad jeziorem Sajmino. Policja prosi o pomoc

W niedzielę, 17 sierpnia po godzinie 17:00 na plaży w Kajkowie pod Ostródą prowadzono poszukiwania mężczyzny, który wpadł do wody z pomostu.

Akcja poszukiwawcza została przerwana ze względu na zmrok i ma być wznowiona w poniedziałek rano.

Policja z Ostródy apeluje o kontakt do osób, które korzystały z plaży i skakały z pomostu, szczególnie do osoby, która mogła wypłynąć w innym miejscu.

Akcja poszukiwawcza na jeziorze Sajmino. Co się stało w Kajkowie?

W niedzielę, 17 sierpnia po godzinie 17:00 na plaży w Kajkowie pod Ostródą, służby ratunkowe rozpoczęły poszukiwania mężczyzny, który według relacji świadków miał niespodziewanie wpaść z pomostu do wody. Mimo natychmiastowej reakcji i intensywnych działań, mężczyzny nie udało się odnaleźć. Z uwagi na zapadający zmrok, akcja poszukiwawcza została przerwana, ale ma być wznowiona w poniedziałek rano.

Policja z Ostródy, po zakończeniu działań poszukiwawczych, opublikowała komunikat w mediach społecznościowych, w którym informuje, że pod uwagę brane są różne hipotezy, w tym ta, że mężczyzna mógł wypłynąć w innym miejscu.

Apel policji w sprawie zaginięcia mężczyzny nad jeziorem Sajmino

W związku z zaistniałą sytuacją, policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które w niedzielę po południu korzystały z plaży w Kajkowie i skakały ze środkowego pomostu do wody. Szczególnie ważne są informacje od osoby, która po zanurkowaniu mogła wypłynąć w innym miejscu i wyjść na brzeg, potencjalnie będąc świadkiem akcji ratunkowej lub poszukiwawczej. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa dla ustalenia losów zaginionego mężczyzny.

Policja prosi o kontakt pod numerem telefonu Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie lub numer alarmowy 112.

Kobieta utonęła w Bałtyku