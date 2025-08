Tragedia na jeziorze Sasek Mały. Znaleziono ciało poszukiwanego 44-latka

Nie żyje 44-latek poszukiwany w jeziorze Sasek Mały

W piątek (1 sierpnia) po godz. 17 mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił o wywróceniu się łodzi wiosłowej na Jeziorze Sasek Mały w powiecie szczycieńskim.

Sprawą zajęli się policjanci i ustalili, że dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego wypłynęli na jezioro. Na środku akwenu łódź wywróciła się. Jeden z mężczyzn, 51-latek dopłynął do brzegu. Drugi z nich zniknął pod wodą. Rozpoczęto poszukiwania 44-latka.

We wtorek (5 sierpnia), po kilku dniach poszukiwań, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, z wody wyłowiono ciało 44-letniego mężczyzny. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.