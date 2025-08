Akcja ratunkowa na Jeziorze Sasek Mały. Wywróciła się łódź, poszukiwany mężczyzna z Mazowsza

W piątek (1 sierpnia) po godz. 17 mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił o wywróceniu się łodzi wiosłowej na Jeziorze Sasek Mały w powiecie szczycieńskich.

Sprawą zajęli się policjanci i ustalili, że dwaj mieszkańcy woj. mazowieckiego wypłynęli na jezioro. Na środku akwenu łódź wywróciła się. Jeden z mężczyzn, 51-latek dopłynął do brzegu. Drugi z nich zniknął pod wodą. Rozpoczęto poszukiwania 44-latka. O godz. 22 działania na Jeziorze Sasek Mały przerwano, ze względu na zapadającą ciemność. Akcję wznowiono w sobotę (2 sierpnia) rano. Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, poszukiwania trwają.

Źródło: KPP Szczytno

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

