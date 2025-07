Ciało 39-latka w trzcinowisku. Tragedia nad jeziorem Ukiel

Tragedia nad jeziorem Ukiel. Nie żyje 39-latek

W niedzielę (13 lipca) około południa osoby wypoczywające nad jeziorem Ukiel w okolicy miejscowości Łupstych zawiadomiły służby. - Z ich relacji wynikało, że w odległości kilku metrów od brzegu, w trzcinowisku, unosi się ciało człowieka – mówi dla „Super Expressu” podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Pierwsi na miejscu makabrycznego odkrycia byli ratownicy WOPR, którzy razem z jednym ze świadków zdarzenia wydobyli ciało na ląd. Po chwili na brzeg dotarli policyjni wodniacy, strażacy i karetka pogotowia. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

- Funkcjonariusze, którzy pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora potwierdzili, że był to 39-letni mieszkaniec gminy Gietrzwałd. Okoliczności i przyczyny tragedii są wyjaśniane w toku postępowania przygotowawczego – wyjaśnił podkom. Jacek Wilczewski.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

