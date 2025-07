Poszedł popływać i już nie wrócił. Tragiczny finał kąpieli nad jeziorem Narie

Tragedia nad jeziorem Narie. Utonął 50-letni mężczyzna

- W środę (9 lipca) około godz. 10 doszło do nieszczęśliwego wypadku - mówi dla „Super Expressu” podkom. Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. - Nad jeziorem Narie, w miejscowości Kretowiny, wyłowiono z wody ciało 50-letniego mężczyzny – dodała policjantka. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy teraz będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Do tragedii doszło na niestrzeżonej plaży. Jak wyjaśnia ostródzka policja, 50-latek poszedł tam popływać. Jak udało nam się ustalić, zmarły mężczyzna nie był mieszkańcem tutejszego powiatu.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Źródło: KPP w Ostródzie

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem