Tragedia na Mazurach. Ciało mężczyzny w jeziorze. Szokująca prawda o 42-latku

Mrągowo. Pijany wszedł do jeziora. Chwilę później znaleziono jego ciało

We wtorek (1 lipca) po godz. 14:30 mrągowscy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu na jeziorze Czos w Mrągowie. Z wody wyciągnięty został mężczyzna, który unosił się na powierzchni wody.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że 42-letni mieszkaniec Mrągowa wraz ze znajomym od rana pili alkohol nad jeziorem Czos na osiedlu Grunwaldzkim w Mrągowie. W międzyczasie mężczyźni kilka razy mieli wchodzić do wody, aby się schłodzić.

W pewnym momencie znajomy 42-latka zauważył, że ten od dłuższego czasu nie wraca, a następnie zauważył unoszące się na wodzie ciało. Wraz ze świadkami zdarzenia wyciągnął kolegę na brzeg. 42-latka próbowano reanimować, niestety bezskutecznie. Nie udało się przywrócić 42-latkowi funkcji życiowych. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, aby ustalić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Źródło: KPP Mrągowo

