Ciało dryfowało w wodzie. Tajemnicza śmierć na jeziorze Olecko Małe

W sobotę (9 sierpnia) około godz. 15 w pobliżu pomostu na jeziorze Olecko Małe znaleziono dryfujące ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast przyjechały służby ratunkowe, które wyciągnęły z wody ciało 69-latka z powiatu oleckiego. Policjanci przeprowadzali czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Informację przekazał w rozmowie z "Super Expressem" mł.asp. Damian Rytwiński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Olecko Małe to jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, na południe od Olecka. Powierzchnia jeziora wynosi 220,8 ha, jego długość to 4455 m, a szerokość 820 m. Jezioro ma wygięty kształt, przypominający literę "S". Przez jezioro przepływa rzeka Lega, która wpada w północnej części zbiornika, niosąc wody z Jeziora Olecko Wielkie, a wypływa na południu.

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

