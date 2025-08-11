Ciało dryfowało w wodzie. Tajemnicza śmierć na jeziorze Olecko Małe

2025-08-11 12:42

Niestety, praktycznie nie ma letniego weekendu na Warmii i Mazurach bez tego typu informacji. W sobotę (9 sierpnia) z jeziora Olecko Małe wyciągnięto ciało 69-letniego mężczyzny.

Śmierć 96-latka na jeziorze Olecko Małe

W sobotę (9 sierpnia) około godz. 15 w pobliżu pomostu na jeziorze Olecko Małe znaleziono dryfujące ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast przyjechały służby ratunkowe, które wyciągnęły z wody ciało 69-latka z powiatu oleckiego. Policjanci przeprowadzali czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Informację przekazał w rozmowie z "Super Expressem" mł.asp. Damian Rytwiński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Olecko Małe - tu doszło do tragedii

Olecko Małe to jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, na południe od Olecka. Powierzchnia jeziora wynosi 220,8 ha, jego długość to 4455 m, a szerokość 820 m. Jezioro ma wygięty kształt, przypominający literę "S". Przez jezioro przepływa rzeka Lega, która wpada w północnej części zbiornika, niosąc wody z Jeziora Olecko Wielkie, a wypływa na południu.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

KPP Olecko

