Myśliwy postrzelił kolegę! Szok po polowaniu na Mazurach. Policja bada sprawę

Niebezpieczne zdarzenie w Napiwodzie koło Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie). Po polowaniu 45-letni myśliwy miał postrzelić swojego kolegę w nogę. Sprawę bada policja. Mundurowi ustalają m.in. czy zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Myśliwy postrzelił kolegę. Niepokojące zdarzenie w Napiwodzie po polowaniu

Jak wyjaśnia Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, do zdarzenia doszło po polowaniu, prawdopodobnie podczas rozładowywania broni. 45-letni mężczyzna oddał niekontrolowany strzał. - Kula raniła w okolice lewego kolana 40-latka, który karetką pogotowia został przetransportowany do szpitala – przekazała redakcji olsztyn.eska.pl asp. Karolina Hrynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Teraz policjanci będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia  Według informacji RMF FM, 40-latek miał dostać w nogę rykoszetem, podczas gdy jego starszy kolega oddawał strzał kontrolny w ziemię. Na szczęście życiu postrzelonego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wydarzenie w Napiwodzie jest kolejnym przypomnieniem o tym, jak ważne jest przestrzeganie wszelkich procedur bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią palną, niezależnie od doświadczenia i umiejętności strzelca.

