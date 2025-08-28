Myśliwy postrzelił kolegę! Szok po polowaniu na Mazurach. Policja bada sprawę

Myśliwy postrzelił kolegę. Niepokojące zdarzenie w Napiwodzie po polowaniu

Jak wyjaśnia Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, do zdarzenia doszło po polowaniu, prawdopodobnie podczas rozładowywania broni. 45-letni mężczyzna oddał niekontrolowany strzał. - Kula raniła w okolice lewego kolana 40-latka, który karetką pogotowia został przetransportowany do szpitala – przekazała redakcji olsztyn.eska.pl asp. Karolina Hrynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Teraz policjanci będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia Według informacji RMF FM, 40-latek miał dostać w nogę rykoszetem, podczas gdy jego starszy kolega oddawał strzał kontrolny w ziemię. Na szczęście życiu postrzelonego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wydarzenie w Napiwodzie jest kolejnym przypomnieniem o tym, jak ważne jest przestrzeganie wszelkich procedur bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią palną, niezależnie od doświadczenia i umiejętności strzelca.

