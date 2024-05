i Autor: Shutterstock

Nowa atrakcja

Na Mazurach nowa atrakcja za miliony. Zmodernizowana plaża przyciąga turystów

Mazury to jeden z piękniejszych regionów w Polsce, do którego co roku w okresie wakacyjnym przybywa wielu turystów. Jeśli także masz w planach podróż do tej części kraju, pamiętaj, że to nie tylko Giżycko i Mrągowo. Chcąc odkryć nowe, lecz równie piękne miejsca, warto rozważyć wyjazd do wsi Wydminy. To właśnie tam zmodernizowano plażę, z której teraz chętnie korzystają odwiedzający.