Marcinkowo. Niebezpieczne sceny na rondzie

Do zdarzenia doszło w październiku 2024 r. Do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie wpłynęło zgłoszenie wraz z nagraniem, na którym widać, jak osoba kierująca pojazdem toyota wjechała na rondo w Marcinkowie „pod prąd”. - Osoba kierująca tym pojazdem nic sobie nie robiąc z jadących w prawidłowy sposób aut próbowała dotrzeć do celu, stwarzając tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi podkom. Paulina Karo z KPP w Mrągowie. Nagranie ze zdarzenia poniżej.

Policjanci ustalili, kto mógł jechać tego dnia tym pojazdem i wszystko wskazywało na to, że była to 64-letnia mieszkanka Rucianego-Nidy. Przy współpracy z policjantami z Rucianego-Nidy funkcjonariusze dotarli do kobiety. 64-latka przyznała się do popełnionego wykroczenia, tłumacząc się zamyśleniem i rozkojarzeniem. Przyjęła jednocześnie mandat karny w wysokości 1020 zł.