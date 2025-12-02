Narzekał na nudę, więc... trafił do więzienia! 35-latek miał wiele na sumieniu

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-02 9:55

W Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) 35-latek potężnym kopniakiem wybił szybę w wiacie przystankowej. Zrobił to - jak tłumaczył - z nudów. W najbliższym czasie może mu się nudzić znacznie bardziej, ponieważ trafił do więzienia. Szczegóły w dalszej części artykułu.

i

Zniszczył przystanek, bo się nudził. Policja zatrzymała 35-latka, ale to nie koniec jego problemów

W sobotę (29 sobota) kilka minut po godz. 17 iławscy policjanci otrzymali informację o uszkodzeniu mienia. Zgłaszający twierdził, że nieznany mężczyzna wybił szybę w wiacie przystankowej kopnięciem i uciekł. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku, a dzięki informacjom uzyskanym od świadka, już kilka minut po zdarzeniu zatrzymali wandala. Był nim 35-latek, który stwierdził, że uszkodził wiatę, ponieważ… nudziło mu się.

Wandalizm w Iławie. Zatrzymanie sprawcy i nieoczekiwane konsekwencje

Mieszkaniec powiatu ostródzkiego został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Wartość strat wyceniono na 900 złotych. - Jak ustalili funkcjonariusze, 35-latek nie tylko był sprawcą uszkodzenia wiaty, ale również był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Ostródzie do osadzenia w zakładzie karnym na kolejne 15 dni. Mężczyzna usłyszał zarzut, po czym został przetransportowany do więzienia – informuje asp. szt. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Iławie

