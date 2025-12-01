Wandal-karateka zniszczył biletomat! Policja publikuje wizerunek sprawcy

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-01 14:10

Skandaliczny incydent w Olsztynie. Wandal zabrał się za niczemu niewinny biletomat przy ul. Żołnierskiej i zaczął go okładać rękami. Potem sprawca „popisał się” kopnięciem rodem z filmów o kung-fu. Wyczyn chuligana nagrały kamery monitoringu. Wandala szuka policja.

Wandal-karateka zniszczył biletomat! Policja publikuje nagranie

i

Autor: KMP w Olsztynie/ Materiały prasowe Wandal-karateka zniszczył biletomat w Olsztynie. Policja szuka sprawcy.
Super Express Google News

Biletomat rozbity kopnięciem. Wandal-karateka z Olsztyna

Olsztyńscy policjanci prowadzą sprawę uszkodzenia biletomatu ustawionego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie. - W toku postępowanie śledczy zabezpieczyli nagrania pochodzące z kamer monitoringu. Na materiale wideo widać mężczyznę, który uderza w ekran urządzenia – informuje podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji.

Na filmie widać jak mężczyzna, prawdopodobnie pijany, podchodzi do biletomatu. Najpierw wściekle bije w szybę rękami. Po chwili odchodzi i wraca do biletomatu, jednak nie po to, aby kupić bilet. Wandal unosi nogę i kopnięciem, którego nie powstydziłby się światowej sławy karateka lub piłkarz, uszkadza biletomat.

Policja w Olsztynie apeluje o pomoc. Rozpoznajesz wandala?

Olsztyńscy policjanci proszą o pomoc wszystkich tych, którzy mogą przyczynić się do ustalenia danych personalnych osoby widocznej na filmie. Zgłaszać się można do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod numer telefonu 47 731 38 50, 47 731 34 24 lub na skrzynkę mailową: [email protected].

CZYTAJ TEŻ: Świąteczna ciężarówka Coca-Coli 2025. Mazurskie miasto na trasie kultowego pojazdu

Sonda
Czy kary za akty wandalizmu powinny być bardziej dotkliwe?

Polecany artykuł:

„Wszyscy jesteśmy Belén” wywołuje burzę! Plakat spektaklu obraża uczucia religi…
Poranny ring vod 1 01.12.2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WANDAL
POLICJA
BILETOMAT
NAGRANIE
OLSZTYN