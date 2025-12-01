Wandal-karateka zniszczył biletomat! Policja publikuje wizerunek sprawcy

Biletomat rozbity kopnięciem. Wandal-karateka z Olsztyna

Olsztyńscy policjanci prowadzą sprawę uszkodzenia biletomatu ustawionego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie. - W toku postępowanie śledczy zabezpieczyli nagrania pochodzące z kamer monitoringu. Na materiale wideo widać mężczyznę, który uderza w ekran urządzenia – informuje podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji.

Na filmie widać jak mężczyzna, prawdopodobnie pijany, podchodzi do biletomatu. Najpierw wściekle bije w szybę rękami. Po chwili odchodzi i wraca do biletomatu, jednak nie po to, aby kupić bilet. Wandal unosi nogę i kopnięciem, którego nie powstydziłby się światowej sławy karateka lub piłkarz, uszkadza biletomat.

Policja w Olsztynie apeluje o pomoc. Rozpoznajesz wandala?

Olsztyńscy policjanci proszą o pomoc wszystkich tych, którzy mogą przyczynić się do ustalenia danych personalnych osoby widocznej na filmie. Zgłaszać się można do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod numer telefonu 47 731 38 50, 47 731 34 24 lub na skrzynkę mailową: [email protected].

Sonda Czy kary za akty wandalizmu powinny być bardziej dotkliwe? Tak Nie Nie mam zdania