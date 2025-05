Policjanci kontra piraci drogowi

Nocna akcja policji. Drony nad głowami piratów drogowych! Posypały się mandaty

To nie plan zdjęciowy "Szybkich i wściekłych", a ulice Olsztyna nocą. Policjanci nie dopuścili do nielegalnego wyścigu aut w stolicy Warmii i Mazur. Na parkingu przy Auchan zgromadziło się mnóstwo samochodów. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji, posypały się mandaty!