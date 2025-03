Obwodnica Olsztyna i Dywit coraz bliżej. Wariant "żółty" dostał zielone światło od drogowców

Pożar zabrał im cały dobytek. Strażacy tłumaczą, dlaczego nie mogli ruszyć do akcji

Jak będzie przebiegać obwodnica Olsztyna i Dywit?

Jak poinformowała Katarzyna Kozłowska, rzeczniczka olsztyńskiego oddziału GDDKiA, rekomendowany wariant W2, tzw. "żółty", w korytarzu zachodnim ma długość 15 km. Początek obwodnicy zlokalizowany jest na końcu obwodnicy Spręcowa. Natomiast jej koniec przewidziany jest na terenie gminy Gietrzwałd, na drodze krajowej nr 16, w okolicach istniejącego skrzyżowania z ul. Sielską w pobliżu miejscowości Kudypy.

Preferowany do realizacji wariant obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu DK51 wskazał w środę (12 marca) Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, który obradował z udziałem zainteresowanych samorządów. Na poprzednim etapie prac projektowych (Studium korytarzowe) przeanalizowano dwa korytarze przebiegu obwodnicy po zachodniej oraz wschodniej stronie Olsztyna. Wówczas do dalszych prac projektowych w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wybrano trzy warianty w korytarzu zachodnim (W1, W2 oraz W4).

Zespół GDDKiA po analizach wybrał najkorzystniejszy wariant obwodnicy, który zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wniosek o decyzję środowiskową złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie po uzupełnieniu dokumentacji o wnioski z dzisiejszego posiedzenia.

- poinformowała Katarzyna Kozłowska.

Jak podała GDDKiA, planowana obwodnica Olsztyna i Dywit stanowić będzie część drogi krajowej nr 51 i dopełni układ drogowy, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy południowej w ciągu DK16. Droga krajowa nr 51 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim, który komunikuje takie miejscowości jak Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Dywity, Olsztyn i Olsztynek.

W rejonie węzła Kudypy na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 16 przewidziano rezerwę terenu pod budowę Obwodu Utrzymania Drogi. Ten element stanowi zaplecze techniczne i osobowe dla kompleksowej obsługi technicznej oraz utrzymania obwodnicy.

W II połowie 2025 r. GDDKiA planuje złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu tej decyzji drogowcy przystąpią do wykonania koncepcji programowej tj. projektu szczegółowych rozwiązań technicznych oraz badań geologicznych podłoża gruntowego. Będzie to podstawą do ogłoszenia przetargu na budowę obwodnicy. W IV kwartale 2027 r. GDDKiA planuje przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawcy zadania w systemie Projektuj i buduj. Roboty budowlane planowane są na lata 2029-2031.

