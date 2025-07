Odra w Olsztynie? Nowe informacje o pacjentce. Znamy wyniki badań

Alarm odwołany w Olsztynie! Wyniki badań pacjentki rozwiały obawy przed odrą

We wtorek (15 lipca) warmińsko-mazurski sanepid poinformował, że wpłynęło do nich zgłoszenie o podejrzeniu odry u dorosłej kobiety. Pacjentka diagnozowana była w kierunku odry i różyczki. Prowadzono dochodzenie epidemiologiczne. Ustalono osoby, które miały kontakt z pacjentką. Zostały one objęte nadzorem epidemiologicznym oraz przyjęły profilaktyczne szczepienie przeciwko odrze. Osoby zaszczepione na odrę, które miały kontakt z chorą osobą, nie były zagrożone.

W sobotę (19 lipca) warmińsko-mazurski sanepid przekazał w specjalnym komunikacie, że u pacjentki z Olsztyna wyniki badań nie potwierdziły ani odry, ani różyczki. - Po tym, jak do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu odry u dorosłej kobiety, prowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Pacjentka była diagnozowana w kierunku odry i różyczki. Wyniki nie potwierdziły żadnej z tych dwóch chorób zakaźnych - czytamy w treści komunikatu WSSE w Olsztynie.

Dlaczego rozpoznanie odry jest tak trudne? Ekspert wyjaśnia

Warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko przyznał w rozmowie z PAP, że problem z rozpoznaniem odry wynika z tego, że choroba ta jest notowana niezmiernie rzadko. Wielu lekarzy nie miało do czynienia z pacjentami chorymi na odrę. Jak dodał Dzisko, przypadki odry u osób dorosłych wykrywane są w woj. warmińsko-mazurskim 2-3 razy w roku.

Odra - co to za choroba?

Odra to choroba zakaźna, która charakteryzuje się zapaleniem błon śluzowych górnych dróg oddechowych i spojówek. Charakterystycznym jej objawem jest wysypka na skórze. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania odrze są szczepienia.

