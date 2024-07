Ogrodnik udawał radcę prawnego! Nie zgadniesz, co robił potem

Miłosz godzinami umierał pod dyskoteką. Wyrok jak za włamanie do piwnicy!

Czy kiedy dzwonisz do prawnika z ogłoszenia, masz pewność, że to prawdziwy prawnik? Mało kto ma takie dylematy, ale jak się okazuje, nigdy nie powinniśmy tracić czujności. Bo pewien 49-latek z Olsztyna zdołał latami przekonująco udawać radcę prawnego przed dziesiątkami osób, podczas gdy z wykształcenia był... ogrodnikiem. Właśnie zakończyło się postępowanie policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe. Dotyczyło działalności fałszywego radcy prawnego, który w latach 2022-2023 dopuścił się aż 91 oszustw!

"Zapewniał, że może im pomóc w sprawach osobistych i biznesowych. Podpisywał umowy na swoje usługi i odbierał pełnomocnictwa"

"Zdobywał klientów, których zapewniał, że może im pomóc w sprawach osobistych i biznesowych. Podpisywał umowy na swoje usługi i odbierał pełnomocnictwa" - podają policjanci z Olsztyna. Co robił potem? Nie uwierzysz, po co była 49-latkowi z Olsztyna ta cała maskarada! Otóż przedsiębiorczy ogrodnik w ten sposób wyłudzał dane osobowe, a potem podszywał się pod swoich klientów i zawierał umowy na świadczenie usług telefonicznych. Dostawał drogie i markowe telefony, które przywłaszczał lub sprzedawał w lombardach. Łącznie miały wartość aż 300 tys. zł. Brał też na swoich klientów pożyczki. Ponieważ oszust działał w warunkach recydywy, może trafić za kratki na 12 lat.

