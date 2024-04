Olsztyn. Wypadek na przejściu. 13- i 14-latka potrącone przez kobietę

13-i 14-latka trafiły do szpitala, po tym jak zostały ranne w wypadku na przejściu dla pieszych w Olsztynie. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Jak wstępnie informuje policja, dziewczynki przechodziły przez pasy na ul. Sielskiej, na wysokości Hotelu Omega, kierując się w stronę stacji paliw. W tym czasie do przejścia zbliżała się prowadząca toyotę yaris 64-latka, która poruszała się od centrum miasta w kierunku Ostródy. Z nieznanych przyczyn uderzyła prosto w nastolatki. Do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zabrała je karetka pogotowia. Dalsza część tekstu poniżej.

