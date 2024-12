Warto wiedzieć

Perła Mazur kolejnym magnesem na kuracjuszy? To miasto może stać się uzdrowiskiem!

Uzdrowisk w Polsce nie brakuje, lecz mimo to co rusz kolejne miasta starają się uzyskać status, by przyciągnąć do siebie jeszcze więcej odwiedzających. Do grona miejscowości starających się o miano uzdrowiska dołącza teraz prawdziwy klejnot Warmii. Władze zaczęły podejmować konkretne działania, więc widać już światełko w tunelu.