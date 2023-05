Pijana matka opiekowała się niepełnosprawnym synem. Nie uwierzysz, ile pokazał alkomat

Skrajnie wychudzona suczka w kotłowni w Bisztynku. "Upodlona do granic możliwości" [Zdjęcia]

Jak informuje Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji, "pracownica socjalna zgłosiła prośbę o pomoc, gdy przyszła do swojej podopiecznej i stwierdziła, że jest pod działaniem alkoholu. Dodała, że 39-latka zajmuje się swoim synem, który jest niepełnosprawny". Patrol, który przyjechał na miejsce przebadał kobietę alkomatem. Okazało się, że mieszkanka gminy Susz miała 3,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci przekazali niepełnosprawnego 16-latka pod opiekę babci.

To nie jedyny tego typu incydent w powiecie iławskim w ostatnim czasie. W Suszu asystentka rodziny poinformowała, że gdy przyszła do swojej podopiecznej na kontrolę, wyczuła od niej alkohol. W tym przypadku badanie alkomatem wskazało 1,5 promila. - Mieszkanka Susza opiekowała się czwórką swoich dzieci w wieku od 7 do 16 lat - powiedziała Kwiatkowska. Dzieci zostały przekazane pod opiekę cioci. Obie kobiety w najbliższym czasie staną przed sądem rodzinnym i nieletnich.

