Zwęglone ciało w pobliżu plaży. Tajemnicza śmierć mężczyzny

Zwęglone ciało w pobliżu plaży w Olsztynie. Tajemnicza śmierć mężczyzny

W pobliżu plaży miejskiej w Olsztynie znaleziono zwęglone ciało mężczyzny, którego tożsamości nie udało się jeszcze ustalić. Wszystko działo się w czwartek, 11 maja, ok. godz. 11, gdy do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o pożarze ściółki leśnej na terenie leśnym nieopodal ul. Kapitańskiej. - Na miejsce wysłaliśmy dwa zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ok. 10 arów terenu. W trakcie działań ujawniono zwłoki, więc o wszystkim powiadomiliśmy policję - relacjonuje st. kpt. Kamil Kulas, rzecznik KM PSP w Olsztynie. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki i prokurator. - Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok. Nadal ustalamy jego tożsamość, bo nie miał przy sobie żadnych dokumentów - mówi mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mundurowi wyjaśniają nadal szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Sonda Czy wiesz, jak należy postępować w czasie pożaru? Nie, zupełnie nie Tak, wiem, co trzeba dokładnie robić Mniej więcej wiem, ale grunt to zachowanie zimnej krwi