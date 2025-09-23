Losowanie Eurojackpot 19.09.2025 - gdzie padły wygrane?

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 19 września, wylosowano następujące liczby: 9, 17, 40, 41, 46 oraz 1 i 12. Nikomu w całej Europie nie udało się prawidłowo wytypować tej kombinacji i rozbić kumulacji w kwocie 520 milionów złotych, jednak odnotowano kilka wygranych niższych stopni. Do graczy z Niemiec, Norwegii i Finlandii trafią wygrane drugiego stopnia w kwocie ponad 5,8 mln euro. O dużym szczęściu mogą mówić również gracze z Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii i Polski, gdzie odnotowano wygraną trzeciego stopnia.

Eurojackpot - Polak zgarnął miliony

Kto tym razem okazał się szczęśliwym graczem w Polsce? Gdzie padła wygrana? Jak informuje Totalizator Sportowy, duża kasa powędruje tym razem na Warmię i Mazury, a dokładniej do miejscowości Rozogi. Gracz wypełnił kupon na tutejszym rynku, trafnie typując zestaw 5+0, wart 2 390 878,00 zł. Po odliczeniu obowiązkowego podatku od wysokich wygranych wciąż będzie to gigantyczna kwota, o której wielu może tylko pomarzyć.

520 milionów wciąż do zdobycia

520 milionów złotych wciąż pozostaje w zasięgu. Być może komuś uda się rozbić kumulację już we wtorek, 23 września, podczas najbliższego losowania Eurojackpot. Trzymamy kciuki!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

