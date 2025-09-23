Polak zgarnął miliony w Eurojackpot. Gdzie tym razem padła wysoka wygrana?

Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot wciąż nie została rozbita. Nie oznacza to jednak, że gracze muszą całkowicie obejść się smakiem. Wręcz przeciwnie. W losowaniu Eurojackpot w piątek, 19 września, odnotowano kilka naprawdę wysokich wygranych. Szczęście uśmiechnęło się również do gracza z Polski. Gdzie znajduje się szczęśliwa kolektura?

Losowanie Eurojackpot 19.09.2025 - gdzie padły wygrane?

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 19 września, wylosowano następujące liczby: 9, 17, 40, 41, 46 oraz 1 i 12. Nikomu w całej Europie nie udało się prawidłowo wytypować tej kombinacji i rozbić kumulacji w kwocie 520 milionów złotych, jednak odnotowano kilka wygranych niższych stopni. Do graczy z Niemiec, Norwegii i Finlandii trafią wygrane drugiego stopnia w kwocie ponad 5,8 mln euro. O dużym szczęściu mogą mówić również gracze z Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii i Polski, gdzie odnotowano wygraną trzeciego stopnia.

Eurojackpot - Polak zgarnął miliony

Kto tym razem okazał się szczęśliwym graczem w Polsce? Gdzie padła wygrana? Jak informuje Totalizator Sportowy, duża kasa powędruje tym razem na Warmię i Mazury, a dokładniej do miejscowości Rozogi. Gracz wypełnił kupon na tutejszym rynku, trafnie typując zestaw 5+0, wart 2 390 878,00 zł. Po odliczeniu obowiązkowego podatku od wysokich wygranych wciąż będzie to gigantyczna kwota, o której wielu może tylko pomarzyć.

520 milionów wciąż do zdobycia

520 milionów złotych wciąż pozostaje w zasięgu. Być może komuś uda się rozbić kumulację już we wtorek, 23 września, podczas najbliższego losowania Eurojackpot. Trzymamy kciuki!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

