Ostatnie losowanie Eurojackpot nie przyniosło wprawdzie rozbicia gigantycznej kumulacji, jednak odnotowano kilka wygranych niższego stopnia. Gracze mogą mówić o dużym szczęściu i jeszcze większych pieniądzach, które wpłyną na ich konta bankowe. Szczęśliwy los uśmiechnął się również do graczy z Polski. Gdzie padły wygrane i o jakie kwoty chodzi?

Gwie duże wygrane w Eurojackpot w Polsce

i

Autor: gk/ Pexels.com
Wyniki losowania Eurojackpot 29.08.2025

W piątkowym losowaniu Eurojackpot (29 sierpnia) pula wygranych wynosiła aż 220 milionów złotych. Nikomu z graczy w całej Europie nie udało się jednak wytypować kompletnego zestawu wylosowanych liczb: 3, 5, 19, 23, 48 oraz 1 i 5. Odnotowano natomiast pięć wygranych drugiego stopnia - w Niemczech i Holandii oraz dziesięć wygranych trzeciego stopnia - w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii i w Polsce.

Dwie wysokie wygrane w Polsce. Gdzie padły?

Szczęśliwe kupony w Eurojackpot wypełniono w Bytomiu, w punkcie Lotto przy ul. Łużyckiej, a także w Wieluniu, przy ul. Krakowskie Przedmieście. Obaj gracze wygrali ponad 935 tysięcy złotych. Od tej kwoty będą musieli zapłacić 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. To całkiem pokaźny zastrzyk gotówki, który pozwoli na przedłużenie wakacji i wycieczkę w najbardziej egzotyczne zakątki świata, spełnienie nieosiągalnych dotąd marzeń czy całkiem luksusowe życie.

Kolejne losowanie Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 2 września, to szansa na zdobycie prawdziwej fortuny! Kumulacja wciąż rośnie i obecnie wynosi 260 milionów złotych. Czy tym razem uda się ją rozbić? Przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

