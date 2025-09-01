Wyniki losowania Eurojackpot 29.08.2025

W piątkowym losowaniu Eurojackpot (29 sierpnia) pula wygranych wynosiła aż 220 milionów złotych. Nikomu z graczy w całej Europie nie udało się jednak wytypować kompletnego zestawu wylosowanych liczb: 3, 5, 19, 23, 48 oraz 1 i 5. Odnotowano natomiast pięć wygranych drugiego stopnia - w Niemczech i Holandii oraz dziesięć wygranych trzeciego stopnia - w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii i w Polsce.

Dwie wysokie wygrane w Polsce. Gdzie padły?

Szczęśliwe kupony w Eurojackpot wypełniono w Bytomiu, w punkcie Lotto przy ul. Łużyckiej, a także w Wieluniu, przy ul. Krakowskie Przedmieście. Obaj gracze wygrali ponad 935 tysięcy złotych. Od tej kwoty będą musieli zapłacić 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. To całkiem pokaźny zastrzyk gotówki, który pozwoli na przedłużenie wakacji i wycieczkę w najbardziej egzotyczne zakątki świata, spełnienie nieosiągalnych dotąd marzeń czy całkiem luksusowe życie.

Kolejne losowanie Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 2 września, to szansa na zdobycie prawdziwej fortuny! Kumulacja wciąż rośnie i obecnie wynosi 260 milionów złotych. Czy tym razem uda się ją rozbić? Przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

